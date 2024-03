Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag rund zwei Prozent verloren.Für den Hauptindex ging es um 1,91 Prozent auf 2.666,84 Zähler nach unten.Zuletzt hatte der Kospi drei Handelstage in Folge zulegen können und am Donnerstag nahe einem Zweijahreshoch geschlossen.Der Kospi habe auf Verluste an der Wall Street reagiert. Dort habe der Anstieg der US-Erzeugerpreise im Februar auf ein Sechsmonatshoch für sinkende Kurse gesorgt, sagte Kim Seok-hwan von Mirae Asset Securities gegebenüber Yonhap.