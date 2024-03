Südkorea will 2024 227 Milliarden Won für Technologienormung einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will dieses Jahr 227,1 Milliarden Won (170 Millionen Dollar) dafür einsetzen, internationale und nationale Normen für digitale Technologien und aussichtsreiche Technologien zu erarbeiten.18 Ministerien und Behörden, einschließlich des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie, hätten am Montag in einer Sitzung des Beratungsausschusses für nationale Standards einen entsprechenden Umsetzungsplan für nationale Normen 2024 verabschiedet, teilte das Industrieministerium mit.Für die Umsetzung des fünften Rahmenplans für nationale Normen (für 2021 bis 2025) hatte die Regierung seit dem vergangenen November mit Beteiligung der zuständigen Ministerien und privater Normungsexperten Aufgaben ausgewählt, die dieses Jahr ausgeführt werden sollen.Um den Weltmarkt frühzeitig zu dominieren, will die Regierung die Normung von digitalen, vielversprechenden und kohlenstoffarmen Technologien unterstützen.Zur Unterstützung von Unternehmensinnovationen werden maßgeschneiderte Prüfungs- und Zertifizierungsdienste erweitert. Die Regierung will Hindernisse wegen der technologischen Regulierung beheben und die Entwicklung und Verbreitung von Normen für Messtechnologien anstreben.Mit dem Einsatz eines Unterstützungsteams für Zertifizierungen im Ausland wird das Ziel verfolgt, die gegenseitige Anerkennung mit ausländischen Prüforganisationen auszuweiten.