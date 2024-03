Auslieferung von Terra-Gründer Kwon an Südkorea steht fest

Photo : KBS News

Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährungen TerraUSD und Luna, wird sich in Südkorea Ermittlungen stellen und vor Gericht verantworten.Ein Berufungsgericht in Montenegro gab am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Website bekannt, die Berufung von Kwons Vertretung zurückgewiesen und die Entscheidung des Obergerichts in Podgorica für die Auslieferung an Südkorea bestätigt zu haben.Damit wurde das Justizverfahren über Kwons Auslieferung vor dem montenegrinischen Gericht abgeschlossen. Die Gründe für die Berufung von Kwons Vertretung sind nicht bekannt.Das Berufungsgericht erklärte, dass sich die Vorinstanz für die Auslieferung an Südkorea entschieden habe, weil dessen Auslieferungsantrag vor dem der USA eingegangen sei.Kwon war im April 2022, kurz vor dem Absturz von Terra Luna, nach Singapur gereist und untergetaucht. Er wurde im März letzten Jahres am Flughafen Podgorica in Montenegro festgenommen.Beobachter gehen davon aus, dass Kwon am 23. oder 24. März nach Südkorea fliegen wird.