Kospi legt um mehr als zwei Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Hauptindex Kospi hat am Donnerstag um mehr als zwei Prozent zugelegt.Das Börsenbarometer rückte um 2,41 Prozent auf 2.754,86 Zähler vor.Es ist der höchste Stand seit dem 5. April 2022, damals von 2.759,2 Punkten.Grund war laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap der Anstieg der US-Börsen am Mittwoch.Auf der Fed-Sitzung sei ein Festhalten am Plan für drei Zinssenkungen in diesem Jahr angekündigt worden, trotz vorheriger Sorgen über eine mögliche Verschiebung des Schritts, wurde Analyst Kim Seok-hwan von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.