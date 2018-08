Penasihat AS Bolton: Menlu AS Akan Lakukan Kunjungan Ke-4 ke Korea Utara

Photo : KBS News

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada hari Minggu (19/8/18) menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Mike Pompeo akan segera melakukan kunjungan keempat ke Korea Utara.Dalam sebuah wawancara bersama This Week di ABC, Bolton mengatakan bahwa Pompeo telah melakukan tindak lanjut diplomatik "yang luar biasa" setelah pertemuan di Singapura antara pemimpin AS dan Korea Utara.Dia mengharapkan bahwa diplomasi Pompeo akan dapat dimulai kembali dalam waktu dekat.Saat ditanya mengenai kritik atas Korea Utara yang belum mengambil langkah-langkah penghentian program nuklirnya, Bolton menekankan bahwa penting bagi Korea Utara untuk menunjukkan keseriusan.Bolton menjelaskan kembali bahwa denuklirisasi Korea Utara tetap menjadi prioritas tertinggi AS.Bolton juga mengatakan bahwa Korea Utara dapat melakukan denuklirisasi dalam waktu satu tahun, merujuk pada kesepakatan Panmunjeom yang dibuat antara Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Kim Jong-un pada bulan April lalu.