Kandidat Kepala USFK: Suspensi Latihan Bersama Menyebabkan Degradasi Kesiapan Militer

Photo : YONHAP News

Kandidat Kepala Komando Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) Robert Abrams mengatakan bahwa penangguhan latihan militer bersama antara Korea Selatan dan AS menyebabkan penurunan kesiapan militer di Semenanjung Korea.Menurut media asing, Robert mengatakan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat oleh Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada hari Selasa (25/9/18) waktu setempat.Abrams yang dinominasikan untuk menggantikan Jenderal Vincent Brooks sebagai kepala USFK mengatakan bahwa latihan Ulchi Freedom Guardian adalah latihan utama untuk menjaga kesinambungan pasukan dengan terus mempraktekkan interoperabilitas. Dengan demikian, dirinya menilai penangguhan latihan tersebut mengakibatkan sedikit degradasi.Namun, ia menambahkan bahwa keputusan aliansi untuk menangguhkan latihan tahunan adalah "risiko yang bijaksana" demi mengubah hubungan dengan Korea Utara.Selain itu, Abrams mengatakan bahwa penarikan pasukan militer AS di Korea Selatan dapat memicu bahaya strategis yang drastis.