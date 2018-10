AS Minta Bank Domestik Korea Selatan untuk Memenuhi Sanksi terhadap Korea Utara

Photo : KBS News

Kementerian Keuangan AS pada bulan lalu telah meminta bank domestik Korea Selatan untuk memenuhi sanksi atas Korea Utara.Dunia perbankan hari Kamis (11/10/18) menjelaskan Kementerian Keuangan AS telah melakukan rapat melalui telepon dengan Bank Pembangunan Korea (KDB), Bank Industri Korea Selatan (IBK), Bank Kookmin, Bank Shinhan dan Bank Nonghyup pada tanggal 20 dan 21 September.Kementerian Keuangan AS sebelumnya melalui surat elektronik telah menginstruksikan bank-bank tersebut untuk menggelar rapat.Pejabat bagian teror dan informasi keuangan dari Kementerian Keuangan AS dan pejabat bank tingkat wakil ketua bank dari Korea Selatan mengikuti rapat tersebut.Dalam rapat lewat telepon itu, Kementerian Keuangan AS menanyakan bentuk proyek kerja sama bank-bank Korea Selatan dengan Korea Utara dan meminta mereka untuk tidak melanggar sanksi atas negara tersebut.Kementerian Keuangan AS belum pernah secara langsung meminta bank Korea Selatan untuk memenuhi sanksi terhadap Korea Utara.