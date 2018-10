Hubugan Kerja Sama Korea Selatan dan AS Tidak Berubah

Photo : YONHAP News

Muncul kekhawatiran pada bentuk kerja sama Korea Selatan dan AS akibat ketidakpuasan sikap Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo atas mitaranya Kang Kyung-wha.Sikap itu muncul karena pemerintah Korea Selatan tidak menjelaskan isi kesepakatan militer antar-Korea kepada pihak AS.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan beralasan bahwa ketidkapuasan itu disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar dengan AS, bukan karena permasalahan tingkat negara.Sementara itu, Menteri Unifikasi bersama Menteri Urusan Maritim dan Perikanan dalam audit dan inspeks perlemen menegaskan kerja sama antara Korea Selatan dan AS tetap terjaga.Mereka juga menyatakan bahwa pihaknya belum pernah mempertimbangkan penghapusan Sanksi 24 Mei kepada Korea Utara.Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Seoul tetap meminta denuklirisasi Korea Utara yang sejalan dengan perkembangan hubungan antar-Korea, sedangkan AS berpendapat bahwa perlu tekanan maksimal dalam mewujudkan denuklirisasi.