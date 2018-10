Pejabat Kementerian Luar Negeri AS Marc Knapper Kunjungi Seoul

Photo : YONHAP News

Pelaksana tugas Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik, Marc Knapper dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan para pejabat Kementerian Luar Negeri Seoul.Menurut sumber Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Knapper mengadakan pertemuan dengan para pejabat di gedung Kementerian Luar Negeri Seoul pada hari Senin (15/10/18) untuk bertukar pendapat seputar kebijakan Korea Utara dan isu antara Korea Selatan dan AS.Sebelum menjabat sebagai pelaksana tugas Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik, Knapper sempat bertugas sebagai duta besar AS untuk Korea Selatan selama 18 bulan hingga bulan Juli lalu.Kunjungannya ke Seoul kali ini bertujuan untuk menyambung komunikasi setelah ia ditempatkan pada jabatannya saat ini.