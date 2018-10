AS Menunjuk David Stillwell Sebagai Asisten Menlu AS Urusan Asia Pasifik dan Pasifik

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump menunjuk Jenderal Angkatan Udara David Stillwell sebagai asisten Menteri Luar Negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik.Pihak Gedung Putih dalam pernyataan media pada hari Rabu (17/10/18) menjelaskan bahwa Stillwell memiliki latar belakang Angkatan Udara AS selama lebih dari 35 tahun dan kini menjabat sebagai direktur Grup Fokus Strategi China di Komandan India dan Pasifik, Hawaii.Asisten Menteri Luar Negeri urusan Asia Timur dan Pasifik yang baru ditunjuk tersebut dilaporkan memiliki pandangan keras terhadap China, seperti halnya Duta Besar AS untuk Korea Selatan Harry Harris.Stillwell pernah bertugas di pangkalan militer AS di kota Gunsan, provinsi Jeolla Utara pada periode 1993-1995 dan menguasai bahasa Korea dan Mandarin.