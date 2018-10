Korea Selatan dan AS Menyepakati Penundaan Latihan Militer Bersama Udara

Photo : KBS News

Korea Selatan dan Amerika Serikat telah setuju untuk menangguhkan latihan militer yang dijadwalkan akan digelar pada bulan Desember.Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo dan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengadakan pembicaraan di Singapura pada hari Jumat (19/10/18) dan sepakat untuk menunda latihan bersama udara tahunan Vigilant Ace.Menurut Kementerian Pertahanan AS, kedua pihak mencapai keputusan tersebut sebagai salah satu upaya untuk mendorong dialog denuklirisasi dengan Korea Utara.Ditambahkannya, kedua menteri berkomitmen untuk memodifikasi latihan untuk tetap memastikan kesiapan pasukan mereka, dan bahwa mereka berjanji untuk menjaga koordinasi yang erat dan mengevaluasi latihan di masa depan.Penundaan latihan militer Vigilant Ace itu dilakukan menyusul pembatalan latihan Ulchi Freedom Guardian dan latihan gabungan angkatan laut Korea Selatan dan AS, sejak KTT Korea Utara-AS pada bulan Juni di Singapura, di mana Presiden Trump mengatakan dia akan menghentikan "provokasi" dan "permainan perang" yang mahal.