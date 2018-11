AS dan China Konfirmasi Ulang Pengejaran Bersama Denuklirasi Korut

Photo : YONHAP News

Pejabat pertahanan dan luar negeri utama AS dan China menggelar pertemuan di Washington. Denuklirisasi Korea Utara menjadi salah satu topik utama, bersama dengan sengketa dagang mereka dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.Pada pembicaraan keamanan AS-China di Washington hari Jumat (9/11/2018) waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan penekanan pada penjagaan tekanan atas Korea Utara.Dalam jumpa pers gabungan, anggota Politbiro China Yang Jiechi mengatakan bahwa sanksi-sanksi akan tetap dipertahankan. Namun, dirinya juga mendesak AS agar lebih fleksibel dalam menghadapi Korea Utara.Pada pertemuan yang juga mempertemukan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis dan kolega China-nya Wei Fenghe itu, kedua pihak mengutarakan perbedaan mereka atas sejumlah isu pelik, termasuk sengketa perdagangan dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.Washington mendesak Beijing untuk menghentikan proses militarisasinya di area sengketa Laut China Selatan. China merespon, AS harus berhenti mengirimkan kapal perang mendekati pulau-pulau yang diklaim China di area tersebut.