Film Dokumenter tentang Korban Perbudakan Seksual Diputar di LA

Photo : YONHAP News

Sebuah film dokumenter tentang korban perbudakan seksual masa perang Jepang akan diputar di Los Angeles minggu depan.Menurut Forum Korea-Amerika California pada hari Jumat (9/11/2018), sejumlah grup akan mensponsori pemutaran "The Apology" atau "Permintaan Maaf," termasuk Jaringan Feminis Jepang-AS dan Jaringan Asia Progresif untuk Aksi.Film itu akan dipertunjukkan hari Kamis (15/11/2018) di Pusat Komunitas dan Budaya Jepang-Amerika di Little Tokyo, sebuah jalan Jepang di pusat kota LA. "The Apology" dirilis tahun 2016 dan disutradarai Tiffany Hsiung asal Toronto. Film itu bercerita tentang tiga mantan wanita penghibur — satu Korea, satu China dan satu Filipina — yang dipaksa menjadi budak seksual oleh militer Jepang selama masa Perang Dunia Kedua.Film itu juga akan diputar di Portland, Oregon pada hari Selasa (13/11/2018) dan di Seattle awal bulan depan. Pemutaran film ini dilakukan di saat walikota Osaka terus menuntut agar San Fransisko menurunkan patung peringatan korban perang Jepang.