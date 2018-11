KTT APEC Ditutup dengan Konflik AS-China

Photo : YONHAP News

Pertama kali dalam sejarah, negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) gagal mengadopsi deklarasi pada penutupan pertemuan tahunan.Kegagalan itu muncul akibat perbedaan pendapat dua kubu yang terjadi karena perang perdagangan AS dan China.Perbedaan pandangan muncul pada pelaksanaan KTT APEC-CEO di Papua Nugini hari Sabtu (17/11/18) yang melibatkan para pemimpin perusahaan.Presiden China Xi Jinping dan Wakil Presiden AS Mike Pence bertentangan dalam hal peraturan perdagangan global.Presiden Xi dalam pernyataannya menyebut bahwa sebuah negara akan melawan hukum ekonomi dan tren sejarah apabila memberlakukan hambatan dan memutus hubungan ekonomi yang erat antar-negara.Xi juga menyebut tindakan tersebut sebagai langkah melawan keinginan masyarakat, tidak memiliki visi dan akan gagal.Presiden China menyebut bahwa peraturan harus dibuat secara bersama-sama oleh komunitas internasional dan bukan oleh negara terkuat.Di sisi lain, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa AS tidak akan mengubah sikapnya hingga China melakukan perubahan kebijakan.Pence menyebut bahwa AS menawarkan pilihan yang lebih baik dan tidak akan membuat sebuah negera terjerat hutang yang besar.AS tidak akan memaksa dan mempertanyakan kemandirian China, menambahkan bahwa AS akan selalu adil dan terbuka, serta tidak akan mengekang pada satu jalan kebijakan tertentu.Pence menambahkan bahwa AS telah mengambil langkah pasti untuk menaggapi konflik dengan China, termasuk dengan memberlakukan tarif 250 miliar dolar pada barang China dan dapat melipatgandakan nilai tersebut.Berdasarkan laporan CNN, sebuah sumber mengatakan bahwa 20 anggota APEC, kecuali China, telah sepakat pada pernyataan penutup KTT.Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada bulan ini dalam KTT G-20 yang akan dibuka di Argentina.