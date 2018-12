Kim Tae-ri dan Lee Sung-min Terpilih Sebagai Aktris dan Aktor Terbaik Ajang Director's Cut Awards 2018

Photo : KBS News

Kim Tae-ri dan Lee Sung-min terpilih sebagai aktris dan aktor terbaik pada tahun 2018 dalam ajang Director's Cut Awards ke-18.Kim Tae-ri pada tahun ini bermain dalam film Little Forest dan Lee Sung-min bermain dalam film The Spy Gone North.Pemenang penghargaan Director's Cut Awards dipilih langsung oleh para sutradara, termasuk asosiasi sutradara film Korea Selatan, sehingga para pemenang dianggap benar-benar mempunyai kemampuan akting yang luar biasa.Kim Tae-ri mendapat predikat sebagai aktris yang paling dipercaya sutradara Korea Selatan, karena sebelumnya ia mendapat penghargaan pendatang baru terbaik pada ajang yang sama di tahun 2016.Pada tahun ini pemenang penghargaan pendatangan baru terbaik jatuh pada Do Kyung-soo yang bermain dalam film Along with the Gods dan Kim Da-mi yang bermain film The Witch.