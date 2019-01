AS, Korea Utara Melanjutkan Pembicaraan Tingkat Kerja di Swedia Selama Tiga Hari

Photo : YONHAP News

Para pejabat senior AS dan Korea Utara pada hari Senin (21/1/19) tetap melanjutkan pembicaraan tingkat kerja di Swedia untuk persiapan bagi putaran kedua KTT antara pemimpin mereka.Perwakilan khusus AS urusan Korea Utara Stephen Biegun dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui dilaporkan terus mengadakan pembicaraan selama tiga hari di sebuah fasilitas resor dekat Stockholm.Di bawah keamanan ketat, kedua belah pihak dikatakan melakukan diskusi intensif mengenai denuklirsasi Korea Utara dan tindakan imbal balik AS yang sesuai.Juru runding nuklir Korea Selatan Lee Do-hoon yang telah tiba di Swedia pada hari Jumat (18/1/19), tengah bergabung dalam pembicaraan atau melakukan pertemuan terpisah dengan kedua pihak dan jika diperlukan, siap melayani sebagai mediator.Perundingan tentang sebagian besar masalah utama mungkin akan dirampungkan pada hari Senin.