Trump: Korea Selatan Harus Membayar Lebih Banyak Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump meminta Seoul untuk meningkatkan bagiannya dalam biaya penempatan pasukan AS di wilayah Korea Selatan.Pernyataan Trump pada hari Selasa (12/2/19) muncul hanya dua hari setelah dua pihak menandatangani perjanjian pendahuluan yang akan meningkatkan kontribusi Korea Selatan untuk mempertahankan 28.500 pasukan AS di wilayahnya.Kesepakatan itu mengatur kewajiban pendanaan dari Korea Selatan akan meningkat 8,2 persen menjadi sekitar 1,04 triliun won.Trump selama pertemuan parlemen menilai Korea Selatan telah setuju untuk membayar 500 juta dolar lebih banyak "atas permintaannya", menggembar-gemborkan bahwa peningkatan itu akan terwujud berkat beberapa panggilan telepon yang dia buat.Presiden AS kemudian mengatakan kontribusi Seoul harus meningkat.