Delegasi Korea Utara dan AS Kemungkinan Akan Bahas Agenda KTT pada Pertemuan Tingkat Kerja ke-2

Photo : KBS News

Korea Utara dan AS diperkirakan akan mengadakan pembicaraan tingkat kerja pada minggu ini di Vietnam untuk membahas agenda dan persiapan putaran kedua pertemuan puncak mereka.Sebuah sumber berita di Vietnam pada hari Sabtu (16/2/19) menyatakan para pejabat delegasi AS akan tiba di Hanoi pada hari Selasa (19/2/19).Delegasi AS diperkirakan akan mengadakan pembicaraan tingkat kerja putaran ke-2 dengan utusan khusus Korea Utara urusan AS, Kim Hyok-chol yang akan tiba di Hanoi.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam wawancara siaran CBS pada Rabu (13/2/19) minggu lalu telah mengutarakan bahwa dua tim akan mempersiapkan KTT ke-2 dengan Korea Utara, dan salah satu dari mereka akan segera dikirim ke Vietnam.Dalam pembicaraan tersebut, delegasi AS dan Korea Utara diperkirakan akan membahas rincian agenda dan draft kesepakatan KTT.