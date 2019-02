Utusan AS Berangkat ke Hanoi Menjelang KTT ke-2 dengan Korea Utara

Photo : KBS News

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun berangkat ke Hanoi untuk mempersiapkan KTT dengan Korea Utara yang akan berlangsung minggu depan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Robert Palladino dalam jumpa pers hari Selasa (19/2/19) mengatakan Biegun sedang dalam perjalanan ke ibu kota Vietnam untuk mempersiapkan KTT yang akan berlangsung minggu depan.Biegun diperkirakan akan memulai pembicaraan pra-KTT dengan mitranya dari Korea Utara Kim Hyok-chol pada hari Kamis (21/2/19).Biegun berangkat dari Beijing pada Rabu (20/2/19) sore dan kemungkinan akan tiba di Hanoi pada malam hari waktu setempat.Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dijadwalkan akan bertemu untuk KTT ke-2 di Hanoi pada tanggal 27 dan 28 Februari mendatang.