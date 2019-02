Yomiuri: AS Tengah Pertimbangkan Izin Pembukaan Wisata Gunung Geumgang

Photo : YONHAP News

Harian Jepang Yomiuri Simbun mengabarkan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan pembukaan kembali wisata Gunung Geumgang sebagai tindakan balasan pendahuluan demi memajukan negosiasi nuklir dengan Korea Utara.Mengutip sumber berita dari Korea Selatan, AS dan Jepang, Yomiuri Simbun mengabarkan pada hari Sabtu (23/2/19) bahwa pemerintahan Trump akan tetap menekan Korea Utara hingga denuklirisasi yang sempurna tercapai, namun diperkirakan perlu suatu tindakan balasan pendahuluan untuk memajukan negosiasi.Menurut Yomiuri, Perwakilan Khusus untuk Korea Utara Stephen Biegun yang mengunjugi Pyongyang pada tanggal 6 hingga 8 Februari lalu untuk mempersiapkan KTT, menerima permintaan yang kuat dari Perwakilan Khusus Korea Utara untuk AS Kim Hyok-chol untuk memberikan izin pembukaan pariwisata Gunung Geumgang dan proyek Kompleks Industri Gaeseong.Selain itu, dalam pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea dari Korea Selatan Lee Do-hoon, Biegun mendengar bahwa Korea Utara mungkin tidak akan melakukan denuklirisasi jika kerjasama ekonomi antar-Korea tidak diizinkan.Menurut Yomiuri, AS mengubah sikapnya dengan pemberian izin sebagai prasyarat agar Korea Utara bersungguh-sungguh melakukan denuklirisasi.