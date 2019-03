Wakil Menlu Korut: Trump Positif Atas Langkah 'Snapback' di KTT Hanoi

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara berulang lagi mengatakan Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap positif untuk melemahkan penegakan sanksi pada Korea Utara dengan siap sedia 'snapback' pada pertemuan puncak putaran keduanya dengan pemimpin Kim Jong-un di Hanoi.Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-hui membuat pernyataan itu kepada para pejabat Kedutaan Besar untuk Pyongyang pada tanggal 15 Maret.Berdasarkan pernyataan yang diperoleh Yonhap News, Korea Selatan pada hari Selasa (26/3/19), Choe menerangkan Trump bersikap fleksibel untuk mencapai kesepakatan, dengan catatan bahwa penghapusan sanksi akan dibatalkan apabila Korea Utara memulai kembali kegiatan nuklirnya.Choe kembali mengungkapkan bahwa hasil yang lebih maju tidak dapat tercapai dalam KTT Hanoi, karena Menteri Luar negeri AS Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton membuat hambatan dengan rasa permusuhan dan ketidakpercayaan dalam upaya negosiasi yang konstruktif diantara kedua pemimpin.Prinsip 'Snapback' mengacu pada tindakan bahwa sanksi dicabut, tetapi sanksi kembali dikenakan apabila terjadi pelanggaran.Sarana itu sebelumnya pernah dibahas untuk mendorong langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara, ditengah meningkatnya tuntutan Korea Utara untuk mengurangi sanksi, menjelang KTT kedua antara Korea Utara dan AS di Hanoi.