Penting untuk Menjaga Momentum Dialog Seputar Semenanjung Korea di Bulan Mei dan Juni

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tidak menyebutkan jadwal pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi antar-Korea, atau pertemuan antara Korea Utara-AS.Namun munculnya seruan bahwa presiden AS Donald Trump akan melawat ke Jepang pada bulan Mei dan Juni, seharusnya digunakan secara agresif demi menjaga momentum dialog.Korea Utara dan AS justru tetap menunjukkan posisi yang berbeda mengenai solusi denuklirisasi, namun tampak terdeteksi adanya sedikit perubahan gerakan antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS akhir-akhir ini.Sebagai contoh, Presiden Trump telah mengambil posisi yang lebih fleksibel mengenai pemberian bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara.Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un juga mengirimkan sinyal bahwa dirinya terbuka untuk melakukan pertemuan puncak ketiga bersama Presiden Donald Trump, dengan mengutip ia akan menunggu dengan sabar hingga akhir tahun ini.Presiden Trump akan melakukan perjalanan ke Asia untuk menghadiri upacara penobatan kaisar baru Jepang dan KTT G-20 Osaka pada bulan Mei dan Juni mendatang.Penasihat Khusus Unifikasi dan Keamanan Kepresidenan, Moon Jeong-in juga mengatakan dengan adanya kemungkinan Presiden Trump untuk berkunjung ke Seoul, KTT antara Korea Utara-AS, atau KTT antara kedua Korea dan AS dapat diadakan.