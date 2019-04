Dubes AS: Moon dan Trump Pastikan Pentingnya Persekutan Bilateral pada KTT Terbaru

Photo : YONHAP News

Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harries menyatakan bahwa dalam pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS pada awal bulan April, keduanya telah memastikan kembali pentingnya persekutuan bilateral.Dia juga mengatakan, Presiden AS Donald Trump bersedia untuk kembali menggelar pertemuan puncak putaran ketiga dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Dubes Harries mengadakan jumpa pers di Seoul pada hari Senin (22/4/19) dan saling bertukar pendapat mengenai masalah utama antara Korea Selatan dan AS, termasuk masalah nuklir Korea Utara.Dalam pidatonya, dia memperjelas bahwa fokus KTT antara presiden Moon dan Trump baru-baru ini berada pada denuklirisasi yang lengkap, terverifikasi dan menyeluruh, serta pembangunan rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Dikatakan pula, kedua pemimpin berulang kali memastikan pentingnya untuk berkoordinasi dan melakukan kerjasama yang lebih erat antara kedua negara.Mengenai kemungkinan KTT ketiga antara Korea Utara dan AS, Dubes Harries menyebutkan bahwa dalam KTT di Hanoi, presiden Trump telah menyerahkan keputusan terakhir kepada pemimpin Kim dimana tertulis bahwa jika denuklirisasi terwujud, ada masa depan yang cerah untuk Korea Utara.