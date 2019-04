AS Gelar Latihan Kapal Induk Jelang KTT Korea Utara-Rusia

Photo : YONHAP News

AS melakukan operasi militer untuk mengerahkan kapal induk di Laut Tengah yang membidik Rusia, menjelang pelaksanaan KTT antara Korea Utara dan Rusia.Siaran CNN, AS pada tanggal 23 April waktu setempat, melaporkan operasi militer untuk memobilisasi kapal induk di laut Mediteriania dengan diikuti kapal induk Abraham Lincoln dan John C. Stennis.Operasi militer itu telah dirilis melalui situs internet Angkatan Laut AS dan latihan bersama kedua kapal induk di perairan Laut Tengah itu terjadi untuk pertama kalinya sejak musim panas pada tahun 2016.Komandan Angkatan Laut AS di Armada Eropa, James Pogo mengungkapkan kepada CNN bahwa pihaknya mampu mencegah serangan dari musuh berpotensial dan akan mendukung AS serta sekutunya.CNN menganalisis mobilisasi kapal induk tersebut sebagai peringatan ke arah Rusia, dengan memperkuat siaga pertahanan di wilayah setempat.Perhatian teruju pada lansiran berita tersebut yang muncul bertepatan dengan pertemuan puncak antara Korea Utara dan Rusia yang dijadwalkan dilaksanakan pada hari Kamis (25/4/19).