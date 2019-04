Photo : YONHAP News

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis (25/4/19) bahwa rezim Korea Utara harus dijamin untuk mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea.Dalam jumpa pers seusai KTT dengan mitranya Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Universitas Federal Timur Jauh, kota Vladivostok, Putin mengatakan bahwa Korea Utara hanya meinginkan jaminan bagi rezim Korea Utara.Ditambahkannya, semua pihak perlu memikirkan tentang jaminan keamanan rezim Korea Utara dan membahasnya melalui pertemuan segi-enam.Selain itu, Putin menambahkan bahwa dirinya telah membahas proyek pembangunan pipa gas menuju Korea Selatan lewat Korea Utara dengan Kim Jong-un. Proyek itu juga memenuhi kepentingan nasional Korea Selatan.Sementara itu, Putin mengatakan bahwa dirinya akan membahas hasil KTT antara Pyongyang dan Moskow dengan China dan AS setelah menghadiri Forum One Belt One Road yang akan diselenggarakan di Beijing, China pada hari Jumat (26/4/19) dan Sabtu (27/4/19).