Bloomberg: AS Bebaskan Korea Selatan dari Tarif Otomotif Baru

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan mengecualikan Korea Selatan dari tarif otomotif baru, sebagai hasil dari perundingan ulang perjanjian perdagangan bebas bilateral tahun lalu.Mengutip Bloomberg pada hari Rabu (15/5/19), mengenai rancangan perintah eksekutif yang akan ditandatangani oleh Presiden Trump minggu ini, dikatakan bahwa Korea Selatan, Kanada dan Meksiko akan dibebaskan dari tarif otomotif baru yang diterapkan oleh AS.Trump akan menunda tarif otomotif baru hingga enam bulan ke depan untuk Uni Eropa dan Jepang, karena AS tengah mengadakan negosiasi perdagangan dengan mereka.Presiden Trump diharapkan untuk menunda keputusan tentang pengenaan tarif pada mobil dan suku cadang impor, sejalan dengan rekomendasi oleh Departemen Perdagangan AS untuk melindungi industri otomotif AS dari impor dengan alasan keamanan nasional.