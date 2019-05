Jumlah Turis Mongolia ke Korea Selatan Kian Meningkat

Photo : YONHAP News

Badan Promosi Pariwisata Korea Selatan mengatakan pada hari Kamis (16/5/19) bahwa jumlah wisawatan Mongolia terus melonjak dengan rata-rata 16,9% per tahunnya, sejak tahun 2014 selama lima tahun terakhir.Jumlah turis Mongolia ke Korea Selatan untuk tahun lalu, dibukukan sebanyak 113.864 orang, menyentuh angka tertinggi dalam sejarah.Selain itu, pengeluaran rata-rata per individu untuk turis Mongolia, berada di angka terbanyak dibandingkan turis asing lain yang berkunjung ke Korea Selatan, dengan capaian 20.070 dolar Amerika.Untuk pengeluaran perbelanjaan rata-rata per individu wisatawan Mongolia, tercatat sebanyak 677 dolar Amerika, tepat setelah turis China yang berada di posisi pertama dengan capaian sebanyak 1.263 dolar Amerika.Turis Mongolia juga diketahui mempunyai rata-rata waktu perjalanan hingga 20 hari, yang tiga kali lebih lama dari rata-rata perjalanan seluruh turis asing sebanyak 7,2 hari.Badan promosi pariwisata Korea telah membuka kantor cabangnya di Ulaanbaatar pada tahun 2017 dan pameran medis juga akan digelar di kota itu pada tanggal 24 dan 25 Mei mendatang.