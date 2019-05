Kemlu Korea Selatan Perhatikan Kondisi Irak

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan sedang memperhatikan kondisi Irak terkait pemulangan pegawai negeri Amerika Serikat (AS) dari Irak.Salah seorang pejabat kementerian tersebut pada hari Kamis (16/5/19), menyatakan pihaknya tengah mempersiakan diri untuk memulangkan warga Korea Selatan (Korsel) dari Irak jika diperlukan.Untuk itu, pihaknya terus melakukan kontak dengan negara-negara bersangkutan maupun warga Korsel setempat.Pemerintah Korsel telah menetapkan Irak sebagai negara yang dilarang untuk dikunjungi, tetapi sekitar 1.500 orang warga Korsel yang memiliki izin khusus, tetap bertahan di negara tersebut dengan alasan ekonomi.Kedutaan Besar AS di Baghdad pada hari Kamis (16/5/19), meningkatkan level peringatan keamanan dan menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah mengumumkan pegawai negerinya yang tidak memiliki tugas khusus untuk meninggalkan Irak.Tindakan AS itu dinilai sebagai persiapan kemungkinan serangan terhadap warga dan fasilitas AS oleh sebuah kelompok di Irak, mengingat konflik militer antara AS dan Irak yang menegang akhir-akhir ini.