Kementerian Pertahanan Korsel Masih Analisis Proyektil Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan belum mengeluarkan kesimpulan tentang proyektil yang diluncurkan Korea Utara pada tanggal 4 Mei lalu.Kementerian menyatakan pihaknya masih mencari tahu tentang spesifikasi dan ciri khas proyektil itu secara teliti dan baru dapat mengonfirmasinya setelah analisis oleh otoritas Korsel dan Amerika Serikat (AS) selesai.Mengenai sebagian berita yang mengatakan bahwa AS menyimpulkan proyektil tersebut sebagai rudal balistik, Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan berita tersebut bukanlah pendapat resmi dari Komando AS.Sementara itu, sebagian pihak militer memperkirakan bahwa otoritas Korsel dan AS mempunyai alasan lain dibalik tertundanya hasil pemeriksaan proyektil tersebut selain alasan bahwa mereka belum dapat menyelesaikan analisis terkait.Jika proyektil tersebut disimpulkan sebagai rudal balistik, Korut dinyatakan melanggar resolusi sanksi terhadap Korut dan hal itu akan menimbulkan perdebatan lebih lanjut.Kementerian Pertahanan Korsel telah menegaskan penyelesaian masalah secara diplomatis pada tanggal 5 Mei lalu, sehari setelah Korut meluncurkan proyektil.