Duta Besar Korea Utara untuk PBB Hendak Adakan Jumpa Pers di Hadapan PBB

Photo : YONHAP News

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song, kemungkinan akan mengadakan konferensi persnya pada hari Selasa (21/5/19) malam, mengenai penyitaan kapal kargo Korea Utara oleh Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric, membuat pengumuman mengenai pengarahan Kim Song yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 11:15 malam waktu Korea Selatan.Hingga saat ini, Korea Utara dapat dikatakan jarang menggelar jumpa pers di PBB.Duta besar Kim kemungkinan akan memberikan pernyataan keras terhadap penyitaan kapal 'Wise Honest' oleh AS. Ia juga diharapkan akan mendesak PBB untuk mencabut sanksi terhadap Pyongyang, yang menurutnya dirasa tidak adil.Pada tanggal 9 Mei, Kementerian Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka telah menyita kapal 'Wise Honest,' salah satu kapal kargo terbesar Korea Utara. Ditambahkan pula bahwa kapal tersebut digunakan secara ilegal untuk mengekspor batubara Korea Utara dan mengimpor alat berat yang melanggar sanksi internasional.