Moon: Tanggapan Bersama Korea Selatan dan AS Berhasil Menjaga Momentum Dialog

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah bekerjasama erat dengan satu suara yang tenang dalam menanggapi peluncuran proyektil Korea Utara baru-baru ini, sehingga momentum dialog dapat terus dipertahankan jika Korea Utara tidak melakukan provokasi tambahan.Moon membuat pernyataan tersebut dalam jamuan makan siang di kantor kepresidenan Cheongwadae pada hari Selasa (21/5/19) bersama dengan para perwira penting militer Korea Selatan dan AS.Presiden Moon juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada komando militer kedua negara yang bekerja sama dengan sangat baik dalam menanggapi peluncuran proyektil, termasuk rudal jarak pendek dari Korea Utara.Dalam kesempatan itu, Moon menjelaskan bahwa persekutuan antara Korea Selatan dan AS tengah memainkan peranan besar dalam perdamaian dan keamanan baik di Semenanjung Korea, maupun seluruh Asia Timur Laut.Ditambahkan pula, aliansi Korea Selatan dan AS akan tetap melakukan peranan penting dan berkelanjutan demi perdamaian di seluruh kawasannya, meskipun perdamaian Semenanjung Korea tercapai dengan kekuatan aliansi kedua negara.Moon lebih lanjut mengatakan, pemerintah Korea Selatan akan mampu mewujudkan perdamaian permanen lewat denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea berdasarkan pertahanan gabungan yang kuat dari persekutuan Korea Selatan dan AS.Jamuan makan siang tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi militer dari dua negara, termasuk Menteri Pertahanan Jeong Kyeong-doo dan Ketua Kepala Staf Gabungan Park Han-gi dari pihak Korea Selatan, serta Kepala Komandan Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) Robert Abrams.