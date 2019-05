Kantor Kepresidenan Korsel Temukan Pejabat yang Bocorkan Percakapan Telepon Moon dan Trump

Photo : KBS News

Seorang pejabat di Kedutaan Besar Korea Selatan di Amerika Serikat (AS) diketahui telah membocorkan pembicaraan telepon antara presiden AS dan Korea Selatan kepada seorang anggota parlemen oposisi.Kantor kepresidenan Cheongwadae mengatakan pada hari Rabu (22/5/19), pihaknya telah melakukan penyelidikan mengenai kebocoran tersebut dan menemukan bahwa seorang anggota dewan di kedutaan telah melihat catatan percakapan telepon, sehari setelah pembicaraan dilakukan. Pada awal bulan ini, Perwakilan Khang Hyo-shang dari oposisi utama Partai Liberty Korea mengatakan bahwa Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah meminta Presiden AS Donald Trump selama percakapan telepon untuk mengunjungi Korea Selatan, segera setelah perjalanannya ke Jepang pada akhir Mei, dengan mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya di ASPada saat itu, kantor kepresidenan Cheongwadae dan Gedung Putih tidak mengungkapkan rincian pembicaraan telepon dalam pernyataan resmi mereka. Menurut Cheongwadae, seorang anggota dewan yang pergi ke SMA yang sama dengan perwakilan Khang, menyampaikan rincian pembicaraan para pemimpin tersebut melalui telepon.Trump direncanakan mengunjungi Korea Selatan pada akhir bulan depan untuk membahas denuklirisasi Korea Utara dan aliansi Korea Selatan-AS dengan Moon.