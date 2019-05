USFK: Peluncuran Rudal Korut adalah Latihan Biasa

Photo : YONHAP News

Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) Jenderal Robert Abrams menyatakan peluncuran rudal yang dilakukan berturut-turut oleh Korea Utara (Korut) belakangan ini, dinilai sebagai latihan biasa dan tidak ada perubahan kondisi keamanan di Semenanjung Korea.Abrams dalam simposium LANPAC di Honolulu, Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (22/5/19), mengatakan bahwa semua pasukan militer di seluruh dunia melakukan latihan militer termasuk latihan untuk kemampuan tertentu.Ia menambahkan, bahwa gerakan peluncuran di Semenanjung Korea baru-baru ini tidak membawa perubahan apa pun dalam tahap pelemahan ketegangan di lokasi tersebut dan pintu diplomasi untuk Korut selalu terbuka.Mengenai pengecilan skala latihan militer Korea Selatan (Korsel) dan AS, ia menjelaskan bahwa Korsel dan AS berusaha meningkatkan harmonisasi dan upaya diplomatik dengan menyesuaikan empat aspek meliputi skala, ruang lingkup, kuantitas dan waktu dalam merecanakan dan melaksanakan latihan militer gabungan.