Biegun Bertemu Para Duta Besar Negara Anggota Dewan Keamanan PBB untuk Bahas Isu Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun mengadakan pertemuan tertutup dengan para duta besar negara anggota Dewan Keamanan PBB, menjelang satu tahun peringatan pertemuan puncak pertama antara Korea Utara dan AS.Pertemuan tersebut berlangsung selama satu setengah jam di gedung perwakilan AS untuk PBB di New York, AS pada hari Rabu (12/6/19) waktu setempat.Menurut sumber berita diplomatik, Biegun menyinggung bahwa Presiden Trump telah menerima surat Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan pemimpin Kim juga mengirim adik perempuannya Kim Yo-jong ke desa perbatasan Panmunjeom untuk menyampaikan karangan bunga dan pesan belasungkawa kepada mendiang mantan ibu negara Korea Selatan.Dilaporkan bahwa Biegun memandang hal tersebut sebagai tanda positif dalam proses perundingan denuklirisasi antara Korea Utara dan AS.Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Cho Tae-yeol yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan perlunya upaya untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan saat ini, menyusul runtuhnya KTT Korea Utara dan AS di Hanoi.