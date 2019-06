Indeks Perdamaian Global, Korea Selatan Berada di Posisi ke-55

Photo : YONHAP News

Tingkat kedamaian Korea Selatan berada di peringkat ke-55 di dunia, sementara Korea Utara menempati urutan terendah dengan posisi ke-149.Pergeseran ini terungkap dalam laporan Indeks Perdamaian Global (GPI) terbaru yang dirilis oleh Lembaga Institute for Economics and Peace (IEP) berbasis di Sydney, Australia pada hari Rabu (12/6/2019).Laporan itu menempatkan Korea Selatan di posisi ke-55 di dunia dengan capaian tingkat kedamaian 1,867 poin. Peringkat Korea Selatan tersebut turun sembilan peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.Di sisi lain, peringkat Korea Utara naik satu tingkat dengan capaian 2,291 poin dan peringkat ke-149.Laporan itu mengukur indikator setiap negara dalam 23 indeks pada tiga kategori, yakni keselamatan dan keamanan internal, militerisasi dan konflik yang sedang berlangsung.Penurunan tingkat kedamaian Korea Selatan tampaknya dipicu oleh angka yang rendah dalam bidang militerisasi, seperti pengeluaran biaya pertahanan.Laporan itu juga menunjukkan bahwa di Korea Selatan, tingkat kepercayaan terhadap militer anjlok tajam selama 10 tahun terakhir.Korea Utara merupakan satu-satunya negara kawasan Asia Pasifik yang temasuk dalam 25 negara terendah dalam indeks tersebut.Menurut laporan itu, Korea Utara mendapat angka terendah di bidang kemampuan persenjataan nuklir, meskipun perundingan denuklirisasi antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan AS berjalan selama lebih dari satu tahun.Berdasarkan kategori negara, Islandia menempati puncak teratas dalam tingkat kedamaian global, sementara Afganistan, Surih, Sudan Selatan, Yaman dan Irak dianggap sebagai negara yang paling tidak damai di dunia.