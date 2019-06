Utusan Nuklir Korea Selatan Bertolak Menuju AS untuk Bahas Korea Utara

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir Korea Selatan akan bertolak menuju Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (18/6/10) untuk membahas cara dimulainya kembali negosiasi nuklir dengan Korea Utara.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon akan melakukan perjalanan ke Washington, AS selama empat hari.Lee dijadwalkan untuk menyampaikan pidatonya bersama rekannya dari AS, Stephen Biegun pada hari Rabu (19/6/19) dalam Dialog Strategis Atlantic Council-East Asia Foundation 2019, dan untuk pertama kalinya keduanya akan berbicara di panggung yang sama.Lee dan Biegun juga diharapkan untuk mengatur agenda dalam KTT antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump yang akan diadakan di Seoul pada akhir bulan ini.Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun rencananya akan mengunjungi Seoul sekitar tanggal 24 Juni dan kemungkinan akan menetap selama tujuh hari menjelang kunjungan Trump ke Korea Selatan.