Pompeo: ‘Kemungkinan Nyata’ Diadakan Kembali Diskusi Korut-AS

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo berharap surat yang akhir-akhir ini dikirim oleh Presiden AS Donald Trump ke Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan menjadi landasan untuk diadakannya kembali diskusi bilateral.Dilansir dari Reuters, Pompeo mengatakan pada hari Minggu (23/6/19) bahwa ia berharap surat Trump dapat menyediakan fondasi yang baik agar AS dapat kembali melanjutkan diskusi yang penting dengan Korea Utara mengenai denuklirisasi.Dia mengatakan bahwa Washington telah bekerja untuk meletakkan fondasi demi dimulainya kembali pembicaraan tingkat kerja dengan Korea Utara sejak KTT Hanoi, dan menurutnya AS berada di "posisi yang lebih baik" sejak saat itu.Dia menambahkan pernyataan dari Korea Utara yang mengisyaratkan kemungkinan nyata bahwa pembicaraan dapat dilanjutkan, dan AS siap untuk melakukannya pada saat pemberitahuan tersebut diluncurkan,Media pemerintah Korea Utara melaporkan pada hari Minggu bahwa Kim menerima surat pribadi "luar biasa" dari Trump dan akan "merenungkan isinya dengan serius."