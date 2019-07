Kongres AS Loloskan Resolusi Tentang Kerja Sama antara Korsel, AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Majelis Rendah Amerika Serikat (AS) mengadopsi sebuah resolusi yang menegaskan pentingnya kerja sama antara AS dan sekutu-sekutu di Asia Timur Laut, di tengah meningkatnya ketegangan antara Seoul dan Tokyo.Komite Urusan Luar Negeri Majelis Rendah AS pada hari Rabu (17/7/19) waktu setempat, mengadakan sidang umum dan mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali pentingnya hubungan Korea Selatan dan Jepang yang konstruktif dan berorientasi masa depan untuk kepentingan diplomasi, ekonomi dan keamanan AS.Resolusi tersebut mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan-AS, dan AS-Jepang adalah fondasi bagi stabilitas di kawasan Asia, dengan menambahkan bahwa ketiga negara adalah mitra penting dalam menyelesaikan tantangan global.Resolusi yang sama telah disahkan di Senat AS pada bulan April lalu untuk mendesak peningkatan kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang, sebelum diberlakukannya pembatasan perdagangan Jepang ke Korea Selatan.Sementara itu, anggota parlemen dari tiga negara dijadwalkan akan mengadakan pertemuan pada hari Jumat (26/7/19) minggu depan di Washington.