Pompeo: Aliansi Korsel dan AS Tetap Kuat

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyampaikan pesan sambutannya untuk merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Korea dan juga memastikan kembali bahwa aliansi Korea Selatan dan AS tetap kuat.Dalam siaran pers pada hari Rabu (14/8/19) waktu setempat, Pompeo menjelaskan bahwa persekutuan antara Korea Selatan dan AS telah memainkan peran utama dalam perdamaian dan kestabilan, baik di wilayah Asia Timur Laut maupun wilayah Indo-Pasifik.Dia juga menegaskan bahwa kemitraan bilateral akan terus berkembang atas dasar berbagi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi, di tengah kerja sama yang erat dalam menghadapi berbagai isu global.Setiap tahunnya, Menteri Luar Negeri AS menyampaikan pesan sambutan menandai Hari Kemerdekaan Korea, yang berfokus pada aliansi antara Seoul dan Washington.