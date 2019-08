Latihan Militer Gabungan Korsel-AS Berakhir, Biegun Kunjungi Korsel

Photo : KBS News

Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun mulai melakukan perjalanan tiga hari ke Korea Selatan pada hari Selasa (20/8/19).Latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS juga dijadwalkan berakhir pada hari Selasa ini.Biegun pada hari Rabu (21/8/19) akan mengadakan pertemuan dengan rekannya dari Korea Selatan, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon untuk membahas mengenai dilanjutkannya kembali perundingan denuklirisasi.Korea Utara dan AS telah sepakat untuk melanjutkan perundingan tingkat kerja mengenai denuklirisasi dalam pertemuan puncak kedua negara di bulan Juni lalu, namun sejauh ini belum ada kemajuan.Terlebih lagi Korea Utara melakukan provokasi militer dengan peluncuran serangkaian proyektil, sembari memprotes latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS. Korea Utara bahkan memperingatkan bahwa latihan gabungan tersebut akan berdampak negatif pada perundingan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS.Biegun melawat ke Korea Selatan seiring dengan berakhirnya latihan militer tersebut, sehingga mendapat sorotan karena kunjungannya dapat menjadi sinyal untuk dimulainya kembali perundingan denuklirisasi.Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengungkapkan surat Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada pekan lalu, bahwa Korea Utara siap untuk melanjutkan perundingan mengenai denuklirisasi segera setelah latihan militer Korea Selatan dan AS berakhir.