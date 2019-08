Washington : Tak Ada Pertemuan Tambahan untuk Umumkan Perjalanan Biegun ke Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa tidak ada pertemuan atau kunjungan tambahan yang perlu diumumkan, ketika ditanya tentang kemungkinan terjadinya kontak antara Perwakilan Khusus untuk Korea Utara dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Stephen Biegun dengan pejabat Korea Utara selama perjalanannya di Korea Selatan.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus mengatakan dalam pengarahan rutin pada hari Rabu (21/8/19) waktu setempat bahwa Kementerian Luar Negeri telah merilis pernyataan pers tentang perjalanan Biegun yang berisi rencana untuk mengunjungi Korea Selatan dan Jepang, namun tidak menyebutkan rencana kontak dengan Korea Utara.Perwakilan Khusus untuk Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Stephen Biegun yang mengunjungi Seoul selama 3 hari mulai hari Selasa (20/8/19) kemarin, melakukan pembahasan pendahuluan antara Seoul dan Washington untuk mempersiapkan terkait kemungkinan untuk membuka kembali perundingan teknis antara Korea Utara dan AS.