Wakil Menlu Korsel Bertemu Para Pejabat AS untuk Bahas Friksi Dagang dengan Jepang

Photo : KBS News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Lee Tae-ho bertemu dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) di Washington pada hari Rabu(21/8/19) untuk membahas sengketa perdagangan antara Seoul dan Tokyo dan masalah-masalah lainnya.Seusai rangkaian pertemuan, termasuk pertemuan dengan Asisten Sekretaris Negara untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell, Lee mengatakan bahwa pihak AS memahami posisi pemerintah Seoul.Menurut Lee, Stilwell menyampaikan harapannya agar Seoul dan Tokyo akan menemukan resolusi dalam waktu dekat, ia juga menambahkan AS akan memainkan peran dalam memfasilitasi dialog kedua negara.Pada pekan lalu, sejumlah diplomatik tinggi Korea Selatan termasuk asisten Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yoon Sun-koo juga telah melawat ke Italia dan Jerman, serta Prancis dan Inggris untuk mengutarakan posisi Seoul mengenai pembatasan ekspor Jepang akhir-akhir ini.