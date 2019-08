Direktur Keamanan Nasional, Kim Hyun-jong Bertemu Perwakilan AS, Biegun

Photo : YONHAP News

Direktur Kedua dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Kim Hyun-jong dan Perwakilan Khusus Urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun mengadakan pertemuan di Seoul pada hari Kamis (22/8/19).Dalam pertemuan itu, keduanya berbagi pandangan dan penilaian mereka mengenai perkembangan diplomatik terbaru di Semenanjung Korea, termasuk prospek perundingan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS.Ketika ditanya terkait hasil pertemuan tersebut oleh wartawan usai pertemuan bilateral, Kim dan Biegun tidak menyampaikan rincian terkait.Diperkirakan, keduanya membicarakan strategi antara Seoul dan Washington menjelang dimulainya kembali perundingan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS yang mengarah pada denuklirsasi Korea Utara dan imbalan yang sesuai dari AS.Biegun telah tiba di Seoul pada 20 Agustus setelah melawat ke Tokyo, Jepang. Kemudian pada hari Rabu (21/8/19) kemarin mengadakan pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon dan Menteri Unifikasi, Kim Yeon-chol. Awalnya dia akan kembali ke AS pada hari Kamis sore, namun rencananya ditunda hingga Jumat besok.