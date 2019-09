Presiden Moon Fokuskan Diri pada KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan diri pada dua isu utama dalam pekan ini.Terlebih dahulu, pihaknya akan memperhatikan reformasi kejaksaan dan pendidikan, serta juga mempersiapkan diri untuk Sidang Umum PBB serta KTT antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), yang akan digelar di New York, AS pada pekan depan.Diperkirakan bahwa Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in akan membahas langkah yang lebih praktis demi mendorong dialog antara Korea Utara dan AS, dalam pertemuan dengan Presiden AS, Donald Trump.Cheongwadae menyatakan bahwa agenda KTT antara Korea Selatan dan AS tengah diatur, namun hampir tidak ada kemungkinan diadakannya KTT antara Korea Selatan dan Jepang, di sela Sidang Umum PBB kali ini.Seorang pejabat dari Cheongwadae menyatakan bahwa jadwal KTT dengan AS sangat sulit untuk diatur, sehingga Korea Selatan saat ini hanya memusatkan tenaganya pada KTT dengan AS.Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa Seoul berupaya keras untuk membuahkan hasil yang baik dalam KTT antara Korea Selatan dan AS, serta juga tidak akan menggelar KTT dengan Jepang dalam situasi dimana sikap Jepang tetap tidak berubah.Sementara itu, Presiden Moon yang membuka rapat dengan para sekretaris senior dan penasihat presiden pada hari Senin (16/9/19), mengatakan bahwa dirinya akan berupaya keras, agar Sidang Umum PBB kali ini menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi dan kerja sama dunia internasional demi perdamaian di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, dia akan bertukar pandangan dengan Presiden Trump untuk mengembangkan hubungan kedua negara berdasarkan aliansi, serta juga mendukung dialog antara Korea Utara dan AS.