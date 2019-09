Anggota Kongres AS Serukan Reuni Keluarga Terpisah untuk Warga Korea di AS

Photo : YONHAP News

Kongres Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintahan Trump untuk secara agresif mendorong reuni warga Korea di AS dengan keluarga mereka yang terpisah di Korea Utara.Anggota kongres Brad Sherman, Ketua Sub-komite Majelis Rendah AS untuk Asia, menyampaikan seruan tersebut selama sidang dengar pendapat senat untuk Asisten Urusan Asia Timur dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, David Stilwell.Sherman mengatakan bahwa warga Korea di AS yang memiliki anggota keluarga mereka di Korea Utara tidak punya banyak waktu yang tersisa karena kebanyakan dari mereka sudah cukup tua.Dia menyarankan kepada pemerintah AS untuk mengatur kunjungan warga Korea yang tinggal di AS ke Korea Utara atau reuni video sebagai bagian dari perundingan nuklir antara Korea Utara dan AS.Sebagai tanggapannya, Stilwell mengatakan bahwa saran itu adalah 'ide yang baik' dan mengatakan dirinya akan mengirimkannya kepada Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun yang bertanggung jawab dalam dialog tingkat kerja dengan Korea Utara.