Negosiasi Korut-AS Kemungkinan Segera Terlaksana, Keduanya Tidak Akan Abaikan Kesempatan

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan spekulasi bahwa perundingan nuklir Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) akan segera dilaksanakan, Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yeon-chul, mengatakan bahwa Pyongyang dan Washington tidak akan mengabaikan kesempatan berharga ini.Menteri Kim membuat pernyataan tersebut dalam peringatan satu tahun Deklarasi Pyongyang, yang digelar di Seoul pada hari Kamis (19/9/19).Kim menilai bahwa Deklarasi Pyongyang merupakan kesepakatan yang berharga ketika para pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara melanjutkan dan mengembangkan Deklarasi Panmunjeom sebelumnya.Dia mengungkapkan bahwa satu tahun setelah deklarasi tersebut, ada beberapa kemajuan yang telah dibuat, khususnya di bidang militer seperti penghentian permusuhan di udara, darat dan laut secara keseluruhan.Ditambahkannya, pemerintah Korea Selatan akan memainkan semua peranannya untuk membuahkan hasil yang baik dalam negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS, seperti kerja sama yang lebih erat dengan AS dan pembukaan saluran untuk melakukan kontak dengan Korea Utara.