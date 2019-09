Proses Penjualan Kapal Korut yang Disita AS Telah Selesai

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) melaporkan bahwa proses penjualan sebuah kapal kargo Korea Utara bernama 'Wise Honest' yang disita oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) akibat melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB, telah selesai.Seorang pejabat dari Marshal AS (USMS) menyatakan dalam sebuah email yang dikirim ke pihak VOA pada tanggal 20 September waktu setempat, bahwa pihaknya telah melaksanakan acara lelang terkait kapal 'Wise Honest' secara tertutup mulai tanggal 31 Juli hingga 9 Agustus, dan pada tanggal 12 September ini, seluruh proses penjualan telah selesai. Namun, dia tidak mempublikasikan informasi lebih lanjut terkait penjualan kapal tersebut.Sebelumnya, Kejaksaan AS menyita kapal 'Wise Honest' dari Indonesia pada bulan Mei lalu dan meminta penyitaan kapal kepada Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York. Keluarga almarhum Otto Warmbier, seorang pemuda AS yang meninggal dunia setelah dibebaskan dari Korea Utara, telah memohon hak kepemilikan kapal tersebut kepada pengadilan.Keluarga tersebut harus menerima kompensasi atas kematian putranya dari Korea Utara, namun Korea Utara menolak, sehingga AS menyita aset Korea Utara. Setelah proses terkait telah usai dan uang penjualan kapal tersebut diperkirakan akan diberikan kepada keluarga almarhum Warmbier.