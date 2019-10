AS Publikasikan Jadwal Negosiasi Biaya Pembagian Biaya Pertahanan dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mempublikasikan jadwal negosiasi dengan Korea Selatan untuk biaya penempatan pasukan AS di Korea Selatan, yang digelar di Hawaii selama tiga hari dua malam mulai tanggal 22 Oktober besok.Dalam konferensi pers yang menjelaskan jadwal terkait, pemerintah AS menghargai jasa pemerintah Seoul yang berkontribusi dalam menjaga hubungan aliansi antara kedua negara hingga saat ini, namun juga memberikan tekanan kepada Seoul secara terbuka.Menurutnya, biaya penempatan pasukan AS di Korea Selatan bukanlah beban yang harus dipikul oleh warga AS, melainkan dibagi oleh negara aliansi. Mereka juga mengutip pernyataan Presiden Donald Trump yang mengatakan negara aliansi wajib membiayai pengerahan aset militer AS.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi tersebut, dan tidak menjelaskan isi negosiasi secara lebih rinci karena negosiasinya masih belum berakhir.Walaupun jumlah biaya tambahan yang diminta oleh AS belum dipublikasikan, namun ada perkiraan bahwa biaya tersebut dapat meningkat lima hingga enam kali lipat dari biaya yang telah dinegosiasikan pada tahun ini, yaitu di kisaran enam triliun won.