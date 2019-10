UNOCHA PBB Kucurkan 6 Juta Dolar AS untuk Pengungsi Topan Ling Ling Korut

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) melaporkan pada tanggal 19 Oktober lalu, bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan dana darurat senilai 6 juta dolar AS untuk para pengungsi akibat topan Ling Ling yang melanda Korea Utara pada bulan lalu.Menurut VOA, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) berencana memberikan bantuan pangan, air minum, dan lainnya kepada warga Korea Utara di provinsi Hwanghaedo dan Hamgyeong Selatan, dengan mengucurkan dana darurat sebear 6 juta dolar AS.Tim investigasi PBB menyatakan bahwa hasil panen seperti jagung, beras, kastanye, sayuran, dan lainnya, mengalami kerugian akibat topan Ling Ling termasuk 60 persen kacang yang ditanam.Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) juga melaporkan bahwa delapan orang meninggal atau mengalami cedera serta lahan pertanian seluas 458 meter persegi hancur.UNOCHA telah memberikan dukungan dana senilai 141 juta dolar AS kepada Korea Utara sejak tahun 2006 lalu.