Trump Singgung Saluran Telepon Langsung dengan Pemimpin Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada hari Selasa (22/10/19) waktu setempat, menyebutkan dirinya tengah berbicara dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un melalui saluran telepon.Trump baru saja menyinggung bahwa para pemimpin Korea Utara dan AS sedang melakukan pembicaraan telepon sama seperti para pucuk pimpinan lainnya. Dia membuat pernyataan itu ketika menyampaikan keterangan terkait skandal Ukraina yang diduga keterlibatannya pada tanggal 11 Oktober lalu.Trump mengutarakan bahwa mantan Presiden AS, Barack Obama, sebelumnya pernah mencoba pembicaraan telepon dengan Kim Jong-un sebanyak 11 kali, namun dia tidak pernah berbicara langsung dengan Kim. Sementara panggilan telepon darinya diterima oleh Pemimpin Kim.Mengingat pernyataan Trump tersebut, ada yang berspekulasi bahwa selain bertukar surat, pemimpin Korea Utara dan AS telah memiliki saluran telepon langsung di antara mereka.Trump juga pernah menyebutkan ketika dirinya mengusulkan pertemuan dengan Kim melalui akun twitter-nya, panggilan dari Kim datang hanya dalam waktu 10 menit.Presiden Trump juga mengatakan dirinya bersama Pemimpin Kim telah saling bertukar nomor telepon pada saat KTT pertama mereka tahun lalu di Singapura, namun setelah itu komunikasi mereka lewat telepon belum pernah dipastikan.